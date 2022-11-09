Жданов: США повысили концентрацию войск у границ России из-за недоверия к Европе

Около 20 тысяч американских солдат сосредоточены в странах, которые граничат с Россией. Об этом заявил генерал-лейтенант, профессор Юрий Жданов. Однако эта группировка не несёт никакой угрозы для Москвы, считает эксперт.

Вашингтон демонстрирует странам НАТО свою готовность защитить их в случае "агрессии" со стороны российской армии. Но США не будут вступать в прямой конфликт с Россией, поскольку для этого у них есть мотивированное "пушечное мясо" в Европе, указал Жданов.

Также, по мнению профессора, Пентагон направил свои войска к границам РФ, чтобы контролировать поставки оружия на Украину, поскольку не доверяют настолько важную миссию европейским партёрам.

"Есть ещё одна причина — оказать психологическое воздействие на нас. На Западе надеются таким образом отвлечь наши силы от спецоперации", — заявил Жданов в беседе с "МК".