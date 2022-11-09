Канадский наёмник Хильдебранд ликвидирован под Артёмовском

33-летний канадский военный Джозеф Хильдебранд погиб в ходе боевых действий под Артёмовском. Об этом сообщила его супруга в интервью местному телеканалу.

У солдата уже был опыт участия в военных конфликтах: до Украины Хильдебранд воевал в Афганистане. В июне 2022 года наёмник принял решение заработать ещё и на территории Незалежной.

Девять из 12 боевиков подразделения, в котором числился Хильдебранд, погибли в один день.

"Он был одним из дюжины солдат, некоторые украинские, некоторые из Южной Америки и других стран, которые отправились на задание недалеко города Бахмут (Артёмовск. — Прим. ред.) в Донецкой области", — отметили в CBC.