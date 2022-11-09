Антонов: США хотят настроить другие страны против РФ, заявляя об "Армагеддоне"

Высказывания американских политиков о приближении "Армагеддона" создают опасную ситуацию в мире. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В беседе с РИА Новости он отметил, что такие заявления США лишены каких-либо оснований. По его словам, официальные лица РФ неоднократно опровергали информацию о подготовке Москвы к использованию ядерного оружия в ходе украинского кризиса.

"Громкие заявления, звучащие даже из уст президента США Джо Байдена, преследуют единственную цель — настроить как можно больше государств против России", — убеждён посол.

Кроме того, он добавил, что сообщения о возможном ядерном ударе исходят не от Москвы, а от союзников Штатов. Посол подчеркнул: разговоры о возможном обращении к ядерному потенциалу не должны становиться нормой, ведь с их помощью Запад "подливает масла в огонь" конфликта.

Ранее Антонов заявил, что киевский режим готовит диверсию с "грязной бомбой" или провокацию на атомной электростанции, подконтрольной Украине.