Острына: Польша ступила на тропинку, по которой уже прошлась Украина

Сейчас Варшава выбрала в качестве своего основного куратора США. Об этом заявил политический аналитик Сергей Острына в материале для "Русской весны".

Американцы превращают территорию Польши в военный полигон, размещая свой военный контингент, отметил эксперт. Ранее президент США Джо Байден завил, что дополнительные войска, которые были переброшены в Польшу, останутся там на"длительное время". Аналитик подчеркнул, что Варшава узнаёт о решениях Вашингтона в последний момент и не может не согласится с требованием своего руководства.

Острына убеждён, что Польша пошла по пути Украины и превратилась в инструмент расширения НАТО на восток. США заставляют поляков помогать режиму президента Владимира Зеленского и втягивают их в прямой конфликт с Россией, отметил он.

"Заявления польского руководства о намерениях с 2023 года повысить военные расходы до уровня не менее 3% от ВВП и создать 300-тысячное Войско Польское, как раз таки стоят в интересах Вашингтона и направлены на дальнейшую военную эскалацию в регионе", — заявил Острына.