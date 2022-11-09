Инвесторы из Китая назвали преступлением национализацию украинского предприятия "Мотор Сич", которое Киев передал Минобороны Украины.
Ранее китайские компании заявляли, что из-за решения властей Украины потеряли $4,5 млрд, вложенных в производителя авиадвигателей.
"Мы решительно против преступных действий государства Украины, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий", — гласит заявление одного из инвесторов, компании Beijing Skyrizon.
Годом ранее Киев нарушил инвестиционное соглашение с Пекином, признав по требованию США незаконной покупку китайскими компаниями 56% акций "Мотор Сич", хотя сделка готовилась в течение четырёх лет.
Накануне бывший украинский парламентарий обратил внимание, что Зеленский с готовностью забыл про "границы 1991" года, когда из Вашингтона поступил приказ начать мирные переговоры с Россией.
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