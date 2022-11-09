В Китае национализацию "Мотор Сич" назвали "преступными действиями Украины"

Инвесторы из Китая назвали преступлением национализацию украинского предприятия "Мотор Сич", которое Киев передал Минобороны Украины.

Ранее китайские компании заявляли, что из-за решения властей Украины потеряли $4,5 млрд, вложенных в производителя авиадвигателей.

"Мы решительно против преступных действий государства Украины, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий", — гласит заявление одного из инвесторов, компании Beijing Skyrizon.

Годом ранее Киев нарушил инвестиционное соглашение с Пекином, признав по требованию США незаконной покупку китайскими компаниями 56% акций "Мотор Сич", хотя сделка готовилась в течение четырёх лет.

Накануне бывший украинский парламентарий обратил внимание, что Зеленский с готовностью забыл про "границы 1991" года, когда из Вашингтона поступил приказ начать мирные переговоры с Россией.