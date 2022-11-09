Нэнси Пелоси, которая является действующим спикером Палаты представителей, станет членом нового состава Конгресса США по результатам голосования, сообщает NBC News.
По информации телеканала, к этому часу Пелоси набрала 82 процента голосов в своём округе.
В материале отмечается, что политик обошла кандидата от республиканской партии.
Нэнси Пелоси начала работать в Палате представителей в 1987 году, подчёркивается в публикации.
Ранее стало известно, что республиканцы опережают демократов в борьбе за места в обе палаты американского Конгресса. При этом российский сенатор Владимир Джабаров убеждён: выборы в Штатах никак не повлияют на ход и дальнейшее урегулирование конфликта вокруг Украины. Он пояснил, что от итогов голосования зависит внутренняя политика США. В области внешней политики ситуация кардинально не изменится, считает государственный деятель.
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