Результаты выборов в американский Конгресс не окажут никакого влияния на урегулирование конфликта вокруг Украины. Такое мнение выразил российский сенатор Владимир Джабаров.
По его словам, для России тоже ничего принципиально не изменится после голосования в Штатах. В интервью РИА Новости он отметил, что от итогов выборов в Конгресс зависит лишь дальнейшая внутренняя политика США.
При этом сенатор подчеркнул: иногда официальный Вашингтон, решая свои партийные проблемы, приплетает РФ, Украину и конфликт.
"В области внешней политики вряд ли ситуация может поменяться кардинально", — указал Джабаров.
Кроме того, он допустил, что в случае смены состава Палаты представителей остановится распространение русофобских настроений на Западе.
Как сообщает CNN, представители республиканской партии, по предварительным подсчётам, опережают демократов в борьбе за места в обе палаты Конгресса США.
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