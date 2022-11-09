Джабаров: итоги выборов в Конгресс США не изменят ситуацию вокруг Украины

Результаты выборов в американский Конгресс не окажут никакого влияния на урегулирование конфликта вокруг Украины. Такое мнение выразил российский сенатор Владимир Джабаров.

По его словам, для России тоже ничего принципиально не изменится после голосования в Штатах. В интервью РИА Новости он отметил, что от итогов выборов в Конгресс зависит лишь дальнейшая внутренняя политика США.

При этом сенатор подчеркнул: иногда официальный Вашингтон, решая свои партийные проблемы, приплетает РФ, Украину и конфликт.

"В области внешней политики вряд ли ситуация может поменяться кардинально", — указал Джабаров.

Кроме того, он допустил, что в случае смены состава Палаты представителей остановится распространение русофобских настроений на Западе.

Как сообщает CNN, представители республиканской партии, по предварительным подсчётам, опережают демократов в борьбе за места в обе палаты Конгресса США.