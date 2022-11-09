Замминистра обороны США Колин Кол сделал заявление, которое касается Крыма и поставок военной помощи Украине. Он отметил, что "крупномасштабные наступательные операции" будет сложно проводить в ближайшее время из-за погодных условий. По мнению Кола, интенсивность боевых действий снизится.
Чиновник подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставлять вооружение в Киев, однако только украинцы могут решить, каким бы они хотели видеть итог конфликта.
"Будет ли военной целью просто возвращение к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года или на 2014 год. В конечном итоге, это должно быть их решение", — цитирует его слова ТАСС.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.