Колин Кол: Украина сама будет решать, каким она видит итог боевых действий

Замминистра обороны США Колин Кол сделал заявление, которое касается Крыма и поставок военной помощи Украине. Он отметил, что "крупномасштабные наступательные операции" будет сложно проводить в ближайшее время из-за погодных условий. По мнению Кола, интенсивность боевых действий снизится.

Чиновник подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставлять вооружение в Киев, однако только украинцы могут решить, каким бы они хотели видеть итог конфликта.

"Будет ли военной целью просто возвращение к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года или на 2014 год. В конечном итоге, это должно быть их решение", — цитирует его слова ТАСС.