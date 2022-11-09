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Колин Кол: Украина сама будет решать, каким она видит итог боевых действий

Мир

Замминистра обороны США Колин Кол сделал заявление, которое касается Крыма и поставок военной помощи Украине. Он отметил, что "крупномасштабные наступательные операции" будет сложно проводить в ближайшее время из-за погодных условий. По мнению Кола, интенсивность боевых действий снизится.

Чиновник подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставлять вооружение в Киев, однако только украинцы могут решить, каким бы они хотели видеть итог конфликта.

"Будет ли военной целью просто возвращение к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года или на 2014 год. В конечном итоге, это должно быть их решение", — цитирует его слова ТАСС.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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