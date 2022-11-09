Беженец с Украины пожаловался на "медленный" сервис в Канаде

Беженцу с Украины не понравился канадский сервис. Своими впечатлениями молодой человек по имени Семён поделился в соцсетях.

Он заявил, что это не только его мысли, но и всех приехавших с ним украинцев. Они также полагают, что в Канаде ужасный сервис, добавил мужчина.

По его словам, в стране намного медленнее, по сравнению с Украиной, обслуживают в кафе, продуктовых магазинах, государственных учреждениях, везде, где приходится общаться с людьми, предоставляющими какие-либо услуги.

Как пример Семён привёл заказ кофе, который "может занять 10 минут". Он заметил, что украинцы уже проявляют недовольство и требуют менеджера, если это занимает "более трёх секунд".

По мнению беженца, к обслуживанию в Канаде относятся "расслабленно".