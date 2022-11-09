На Украине начали бить "мова-активистов": Одесса была и есть русскоязычный город

На Украине активисты продолжают бороться с русским языком. Накануне владелицу магазина в Одессе пытались заставить переписать вывески на "державной мове".

Двум сторонницам киевского режима не понравилось, что торговая точка в Одессе рекламирует дополнительные услуги на русском языке. Своё возмущение они поспешили высказать хозяйке магазина, записывая происходящее на камеру мобильного телефона.

"Вы кто такие вообще? Одесса была, есть и будет русскоязычным городом. Пошли вон отсюда!" — ответила женщина активисткам.

Девушки напомнили, что вывески нарушают законы Украины, посоветовали всем желающим общаться на русском языке уезжать в Российскую Федерацию, а затем и вовсе напали на оппонента с кулаками, но получили достойный отпор.

Ранее в Сети были опубликованы фотографии из пекарни украинского города Черкассы, где в продаже появилась "булка бандеровская вкусная, как распятый москалёнок".