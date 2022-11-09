Украинцы возмущены итогами выборов в Конгресс США

Пользователи украинских соцсетей искренне возмущаются ходом выборов в американский парламент. По их мнению, граждане США голосуют вовсе не за тех политиков.

Жители Незалежной не понимают, как избиратели штата Кентукки могли отдать свой голос за республиканца Рэнда Пола, который заблокировал законопроект о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 40 миллиардов долларов.

Также они недовольны, что в Палату представителей США смогла переизбраться Виктория Спартц.

"Она наезжала на Ермака (главу администрации президента Украины. — Прим. ред.) прямо по методичке Кремля", — напомнил один из возмущенных комментаторов.

Также Спартц поставили в вину сомнения, что вся американская помощь доходит до ВСУ, а не оседает в Киеве.

Ранее военный эксперт отметил, что в США и на Украине заговорили о мире, потому что опасаются скорого разгрома украинской армии.