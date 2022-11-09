Читатели Daily Mail высмеяли вручение "Оскара" Владимиру Зеленскому

Голливудский актер Шон Пенн посетил Киев, где на встрече с Владимиром Зеленским передал президенту Украины свой "Оскар". "Ты его больше никогда не увидишь", — предупредили артиста британцы.

Пенн уже третий раз приезжает на Украину с начала спецоперации, называет Зеленского своим "большим другом", а накануне и вовсе одолжил украинскому лидеру собственную статуэтку "Оскар".

"Когда победишь, верни его в Малибу", — попросил Зеленского американский актёр.

Читатели британского издания The Daily Mail оставили около тысячи едких комментариев под этой новостью. Они согласились, что украинский президент явно заслуживает награду за свою "актерскую игру".

"Два актера, действующие", — написал один из комментаторов.

Пользователи Сети напомнили, что Зеленский продолжает рассказывать о "страданиях своего народа", но одновременно с этим находит время для участия в "фотосессии Vogue" и успевает приглашать знаменитостей на чай.