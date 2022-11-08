Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации для ВСУ по всей линии фронта.
В своём очередном видеообращение действующий президент Украины рассказал, что ситуация для ВСУ сложная. Более того, он заявил о жестоких позиционных боях на отдельных территориях. Зеленский отметил, что особенно тяжело боевикам ВСУ приходится в Донбассе.
Он добавил, что ВС РФ не оставляют занятые территории и хотят выйти на административные границы Донтетчины.
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ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.