Зеленский заявил о сложной ситуации для ВСУ по всей линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации для ВСУ по всей линии фронта.

В своём очередном видеообращение действующий президент Украины рассказал, что ситуация для ВСУ сложная. Более того, он заявил о жестоких позиционных боях на отдельных территориях. Зеленский отметил, что особенно тяжело боевикам ВСУ приходится в Донбассе.

Он добавил, что ВС РФ не оставляют занятые территории и хотят выйти на административные границы Донтетчины.