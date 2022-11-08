Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в наступлении на Снигирёвку задействованы польские и англоговорящие наёмники.
Стремоусов сообщил, что сегодня боевики ВСУ предприняли разведку боем на трёх участках: Посад-Покровском, Бериславском и Снигиревском. Он отметил, что на первых двух фронтах противник понёс потери и отступил. В Снигирёвке же идут тяжёлые бои. По словам Стремоусова, ВСУ перекинули на эту точку резервы из Висунска и Березнеговатого.
"Укронацистам удалось закрепиться на северной окраине Снигиревки вдоль железнодорожных путей", — сообщил замглавы ВГА.
По противнику работает артиллерия, авиация и техника. Оборону держит 205 полк.
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