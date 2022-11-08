Байден готовится к двум "ужасным годам" после выборов в конгресс

Президент США Джо Байден заявил о том, что следующие два года "будут ужасными". Правда, таковыми они станут в том случае, если выборы в конгресс выиграют республиканцы.

"Если мы потеряем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года", — сказал Байден небольшой аудитории, собравшейся в бальном зале отеля в Чикаго.

"Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для вето", — цитирует Байдена телеканал CNN.

В США 8 ноября проходят выборы в палату представителей и сенат конгресса США. Избирается полный состав палаты представителей и треть сената.

До нынешних выборов обе палаты контролировали демократы. Точнее сказать, в сенате 50 демократов и 50 республиканцев, но дополнительный голос у демократической партии есть за счет вице-президента США Камалы Харрис.

Согласно многим прогнозам, контроль как минимум над одной из палат конгресса может перейти к республиканской партии. А при самом неудачном для демократов раскладе они потеряют большинство и в палате представителей, и в сенате.