Sohu: Байден приказал Зеленскому быть открытым к переговорам с Путиным

Авторы Sohu заявляют, что Джо Байден приказал Владимиру Зеленскому быть открытым к переговорам с Путиным.

Китайские аналитики считают, что за пределами поля боя обстановка начала сильно меняться. После речи Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", администрация Байдена начала призывать Зеленского быть открытым к переговорам с РФ.

Эксперты издания отмечают, что отношения между США и Россией пришли к критической точке. Они считают, что Путин послал сигнал США о готовности решить проблему с помощью переговоров с США. Таким образом, по мнению китайских авторов, глава РФ хочет провести "политику разрядки".

Аналитики Sohu полагают, что Путин пошёл на этот шаг из-за накала в отношениях между сверхдержавами и из-за усталости Запада от украинского конфликта.

Примечателен тот факт, что совсем недавно Зеленский заявлял, что не готов вести переговоры с Владимиром Путиным. Однако на днях он рассказал о новом перечне "требований", при которых он согласен поговорить.

"Одно можно сказать наверняка: Соединенные Штаты действительно дистанцируются от Украины и дискредитируют ее имидж", — пишет Sohu.