Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что перед Североатлантическим альянсом не стоит первоочередная задача остановить конфликт на Украине.
Столтенберг объяснил, что выполнение Киевом условий Москвы означает "катастрофу для Украины" и угрозу для безопасности НАТО.
"Это послало бы сигнал, что использование силы позволяет достигать политических целей по установлению контроля над соседними странами", — выразил свою позицию Столтенберг.
Он уверен, что отказ от борьбы означает для Украины прекращение существования страны как независимой нации.
"Если Россия прекратит бороться, мы получим мир", — отметил генсек НАТО.
Ранее украинский военный аналитик Алексей Арестович предупредил украинцев, что проигрыш для Украины равнозначен физическому уничтожению.
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