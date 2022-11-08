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Столтенберг объяснил, что НАТО не стремится к прекращению конфликта на Украине

Мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что перед Североатлантическим альянсом не стоит первоочередная задача остановить конфликт на Украине.

Столтенберг объяснил, что выполнение Киевом условий Москвы означает "катастрофу для Украины" и угрозу для безопасности НАТО.

"Это послало бы сигнал, что использование силы позволяет достигать политических целей по установлению контроля над соседними странами", — выразил свою позицию Столтенберг.

Он уверен, что отказ от борьбы означает для Украины прекращение существования страны как независимой нации.

"Если Россия прекратит бороться, мы получим мир", — отметил генсек НАТО.

Ранее украинский военный аналитик Алексей Арестович предупредил украинцев, что проигрыш для Украины равнозначен физическому уничтожению.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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