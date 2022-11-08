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Котков: Украина пытается "продаться" Китаю как угодно, лишь бы подороже

Мир

Украина пытается установить новые отношения с Пекином.

Котков: Украина пытается "продаться" Китаю как угодно, лишь бы подороже

Но интерес Китая к Украине давно постепенно падает. Ещё больше он упал после событий 2014 года.

Об этом сообщает изданию Pravda. Ru руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков, отвечая на вопрос, зачем это Украине и какую позицию занимает Пекин в этих контактах.

"Напомню, что Китай, вообще-то, тогда хотел приобрести в долгосрочную аренду земли на юге Украины, в Крыму. События 2014 года всё это приостановили. Итак, если в этом году товарооборот между Россией и Китаем уже достиг 153 млрд долларов, то есть по отношению к прошлому году с января по октябрь мы видим превышение аж на 32%, это довольно высокие цифры, то отношения с Украиной фактически находятся сейчас в замороженном состоянии. Значит, Украина пытается напомнить Китаю, ведь когда-то были хорошими партнерами, мы были заинтересованы в вас, вы были заинтересованы в нас", — отметил аналитик.

Иными словами, Украина, как это уже не раз бывало в её истории, пытается торговать собой, чтобы на этот раз выгоднее "продаться" Китаю, чтобы заставить Пекин повлиять на российское руководство в плане спецоперации. А когда Китай стал развивать программу "Один пояс, один путь", предполагалось, что один из транспортных коридоров этой программы пройдет через РФ, Казахстан и через Украину, напомнил обозреватель.

Но события 2014 года поставили крест на возможности транзитного коридора. Учитывая, что сейчас отношения между Украиной и Китаем практически заморожены, а товарооборот между Россией и Китаем растет, Киеву будет очень сложно сделать Китаю предложение, от которого тот не смог бы отказаться.

"Вот задача Украины состоит в этом: предложить Китаю что-то такое, что Россия предложить не может. Но если в 1990-е Украина могла предложить то, чего у Китая не было, то сейчас предлагать, в общем-то, нечего. Но, тем не менее, Украина будет стараться в очередной раз продаться кому-нибудь, желательно подороже, чтобы использовать это в своих интересах. Но тут надо понимать, что в настоящее время Украина субъектности лишена, и интересы Украины — это интересы, конечно, блока НАТО во главе с США", — подытожил Котков.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
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