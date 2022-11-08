Клупов: признаки обострения конфликта РФ и НАТО ещё не достигли предела

Начало промежуточных выборов в Конгресс США некоторые военные эксперты связывали с началом наступления ВСУ на Херсон, однако прогнозы не сбылись. По мнению ветерана военной разведки, Героя России Рустема Клупова, привязка военных действий к политическим событиям второстепенна, поскольку повод для атаки можно найти всегда.

По его словам, главное сейчас заключается в том, что конфронтация РФ и НАТО "идёт в гору" и не достигла предела. Клупов обращает внимание, что в Румынии уже находится вторая бригада 101-й воздушно-десантной дивизии США, а в Польшу направлены части 3-й бригады.

Одновременно идёт перебазирование тактической авиации на передовые аэродромы и увеличение группировки судов в Балтийском море. По его мнению, появление там кораблей с управляемым ракетным оружием — вопрос времени.

"Исходя из этого и обстановки на Украине, можно сделать вывод: конфронтация с США и НАТО идёт в гору, и мы ещё не достигли макушки горы", — резюмирует он.