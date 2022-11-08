Украинский посол в Британии Вадим Пристайко рассказал, что российские беспилотники доставляют киевским властям немало проблем.
Пристайко подчеркнул, что удары российских БПЛА по инфраструктуре Украины являются довольно болезненными. При этом украинские военные с трудом могут справиться с беспилотниками ВС РФ.
"Они недорогие. Они наступают роем. С ними очень трудно иметь дело. Это самая большая проблема", — объяснил Пристайко, слова которого приводит The Telegraph.
Утром 10 октября, спустя два дня после подрыва Крымского моста, за которым стояли киевские спецслужбы, в разных областях Украины прогремели взрывы, нацеленные на объекты энергетической инфраструктуры страны. Для нанесения ударов ВС РФ используют в том числе беспилотники.
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