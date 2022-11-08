Украинский посол в Британии посетовал на "рой российских дронов" над Киевом

Украинский посол в Британии Вадим Пристайко рассказал, что российские беспилотники доставляют киевским властям немало проблем.

Пристайко подчеркнул, что удары российских БПЛА по инфраструктуре Украины являются довольно болезненными. При этом украинские военные с трудом могут справиться с беспилотниками ВС РФ.

"Они недорогие. Они наступают роем. С ними очень трудно иметь дело. Это самая большая проблема", — объяснил Пристайко, слова которого приводит The Telegraph.

Утром 10 октября, спустя два дня после подрыва Крымского моста, за которым стояли киевские спецслужбы, в разных областях Украины прогремели взрывы, нацеленные на объекты энергетической инфраструктуры страны. Для нанесения ударов ВС РФ используют в том числе беспилотники.