МК: власти Польши решили перекрыть кислород беженцам с Украины

Долгое время сохранявшая лояльность к украинским беженцам Польша начала менять требования проживания на своей территории. Накануне зимы приезжающие украинцы будут лишены бесплатного жилья и материнского капитала.

Из-за энергокризиса и дорогого электричества польские города Гданьск и Люблин вынужденно отказалась от публичного празднования Нового года. Экономят на концертах, уличном освещении, в связи с чем беженцы превращаются для страны в обузу, пишет "МК".

Страна обеспечила переселенцев льготами, среди которых — ежемесячные выплаты несовершеннолетним. Сейчас власти обратили внимание на то, что среди тех, кто обеспечен бесплатным жильём, много здоровых и трудоспособных мужчин.

"Есть лица, которые полностью справляются. Мы рады этому, рады, что они адаптировались, что имеют работу, что начали нормально жить и в связи с этим мы также хотим, чтобы они принимали участие в оплате своего проживания", — цитирует издание слова одного из чиновников.

В первый месяц 50 процентов оплаты за жильё обещает взять на себя государство, в дальшейшем придётся платить за жилполщадь в полном объёме.

"Внесены поправки и в закон о материнской помощи, перекрывающие кислород "ездунам". Теперь те украинцы, кто выезжает из страны, а потом возвращается, потеряют свою материальную помощь", — говорится в публикации.