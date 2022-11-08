Китай впервые показал свою гиперзвуковую ракету, которая стала сигналом США, мешающим воссоединению материкового Китая и Тайваня, сообщает газета South China Morning Post.
"Цель демонстрации YJ-21 на авиасалоне — предупредить США, чтобы они не вмешивались в планы Пекина вернуть Тайвань", — сказал главный редактор канадского военного журнала Kanwa Asian Defence Андрей Чан.
По его словам, американские системы ПВО не смогут перехватить новую китайскую противокорабельную ракету.
Ракета YJ-21 является экспортным вариантом YJ-21.
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