Шмыгаль: эвакуация жителей Киева станет последней, экстренной мерой

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эвакуацию жителей Киева и других городов страны власти рассматривают в качестве самой последней, экстренной меры.

При этом политик признал, что в Киеве и области, а также Харьковской области ситуация в плане электроснабжения сложилась непростая.

"Самая сложная ситуация с точки зрения электроэнергии сейчас в Киеве, в Киевской и Харьковской областях… Вернусь к вопросу эвакуации населения из Киева или другого города. Честно, разговор здесь важен и правильный. Подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств — эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг", — сказал Шмыгаль в видео, размещённом в его Telegram-канале.

При этом Шмыгаль считает, что об эвакуации людей из Киева или других украинских городов, находящихся далеко от линии фронта, говорить явно преждевременно, хотя представители власти полагают, что за уже нанесёнными ударами по энергосистеме Украины могут последовать и другие.

Шмыгаль добавил, что на таком фоне украинским коммунальщикам приходится готовить населённые пункты к зиме. Помимо этого, власти Украины озабочены закупкой резервного оборудования, организацией дополнительных пунктов обогрева и доставкой в страну недостающего оборудования из-за границы.