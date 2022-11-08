Newsweek: Киев боится испортить отношения с Пекином

Украина пытается установить новые отношения с руководством Китая. В Киеве боятся навредить экономическим отношениям с Пекином. А потому стараются воздерживаться от действий, которые могли бы вызвать негативную реакцию Китая.

"Нам нужно держать дверь открытой для Китая… Китай для нас очень надёжный торговый партнёр", — цитирует Newsweek неназванного советника Владимира Зеленского (уточняя, что это советник по экономике).

На Украине рассчитывают на сближение с Китаем. А потому нечастые комментарии Зеленского по теме отношений с КНР были не такими резкими, как "выговоры, которые он приберёг для нерешительных европейских коллег", отмечается в материале американского издания.

Заметим, что даже к Джо Байдену Зеленский относится куда менее трепетно. Во всяком случае, если верить публикациям западной прессы. Согласно которым, президент США даже вышел из себя, когда Зеленский во время одного из разговоров летом потребовал ещё больше помощи и поддержки.

А некоторое время назад в Киеве приложили максимум усилий, чтобы сгладить эффект, который на Пекин могла произвести поездка на Тайвань депутатов Верховной рады. От этой поездки украинские чиновники дистанцировались, преподнеся дело так, будто это личная инициатива депутатов.

На Китай пытается оказывать давление Запад с требованием поддержать его точку зрения относительно конфликта на Украине. Впрочем, до сих пор эти попытки особого впечатления на Пекин не производили. И едва ли будут успешны и в будущем.