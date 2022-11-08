Политолог Гуреев: Россия докажет миру, что Британия — международный террорист

Россия занимается сбором и подготовкой обоснованных и понятных доказательств причастности британских спецслужб к подрывам "Северных потоков" и Крымского моста, чтобы предъявить Лондону обвинения, имея на руках полную доказательную базу. Об этом рассказал политолог Данила Гуреев.

Эксперт подчеркнул, что все уже давно знают, что диверсии на Крымском мосту и газопроводах "Северный поток" были совершены Британией, США и Украиной.

"Это Украина, США и Великобритания. Данные государства кооперируются вместе и работают сообща. Это логические выводы, которые делаются с точки зрения международной обстановки, геополитики и здравой логики", — сказал Гуреев в беседе с Телеканалом "360".

Аналитик подчеркнул, что РФ не может публично обвинить Британию и её сообщников, не имея железных доказательств их виновности.

Именно поэтому английские спецслужбы будут проверяться Генпрокуратурой по просьбе Госдумы.

Гуреев выразил надежду, что Британии уже не удастся "отвертеться" после того, как РФ предъявит миру исчерпывающие доказательства её причастности к актам международного терроризма.