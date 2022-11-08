Военный эксперт Гундаров увидел признаки большого будущего сражения за Херсон

Военный эксперт Владимир Гундаров увидел признаки большого будущего сражения за Херсон

Украинские боевики продолжают пытаться прорвать оборону ВС РФ. Однако это не приносит им желаемых результатов. Существует мнение, что из-за страха прорыва дамбы, военные союзных сил отойдут на заранее подготовленные позиции. В противном случае военные будут отрезаны от основной группировки и будут взяты в окружение ВСУ.

Гундаров считает, что катастрофического затопления, которое смоет всё на своём пути не будет, даже если ВСУ прорвут дамбу. Также он сомневается, что это принесёт пользу самим украинским военным. Зеленский обозначил свою цель — захват Крыма. Взрыв дамбы помешает таким грандиозным планам Зеленского.

Гундаров подчеркнул, что ВС РФ не оставит Херсон, потому что это сухопутный коридор в Крым.

"По всем объективным и политическим показателям мы не должны сдавать Херсон", — уверен эксперт.

Гундаров заявил, что сейчас на Херсонском направлении у ВС РФ формируется крупная по численности группировка. По его мнению, для начала военным нужно освободить Николаев и Одессу. Это также поможет России и отрежет Украину от Чёрного моря, нанеся Незалежной громадный стратегический урон.