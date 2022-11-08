Заместитель министра внешнеполитического ведомства России Александр Грушко заявил, что Украина не сможет по ускоренной системе стать членом Североатлантического альянса.
"Каких-то обходных путей вступления в НАТО нет. Раньше было принято принципиальное решение, что надо пройти несколько фаз, предпоследняя — это план действий по членству", — отметил дипломат.
В то же время он сообщил, что для Швеции и Финляндии было сделано исключение.
"Там особая статья, потому что эти страны являются членами ЕС и участвуют во всех военных приготовлениях", — заключил Грушко.
Ранее эксперты издания LRT заявили, что шансов на то, что Украина станет членом НАТО до окончания конфликта с Россией, практически нет.
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