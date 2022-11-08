Грушко о вступлении Украины в НАТО: обходных путей нет

Заместитель министра внешнеполитического ведомства России Александр Грушко заявил, что Украина не сможет по ускоренной системе стать членом Североатлантического альянса.

"Каких-то обходных путей вступления в НАТО нет. Раньше было принято принципиальное решение, что надо пройти несколько фаз, предпоследняя — это план действий по членству", — отметил дипломат.

В то же время он сообщил, что для Швеции и Финляндии было сделано исключение.

"Там особая статья, потому что эти страны являются членами ЕС и участвуют во всех военных приготовлениях", — заключил Грушко.

Ранее эксперты издания LRT заявили, что шансов на то, что Украина станет членом НАТО до окончания конфликта с Россией, практически нет.