Владимир Путин анонсировал о скором появлении новой гиперзвуковой ракеты, уже прозванной "неудержимой”. Он отметил, что в мире не существует ничего подобного, а характеристикам грозного вооружения позавидует любое государство. Новое оружие имеет название "Сатана-2".
"РФ заявляет, что может испытать свою неудержимую 14-этажную ракету "Сатана-2" до конца года", — отмечает британский журналист Уилл Стюард в статье издания Daily Mail.
Ранее оружие было испытано с космодрома Плесецк. Ракета поразила цель на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Эксперты отметили, что такие боевые системы, как "Воевода" и "Тополь" проходили принятие на вооружение в несколько этапов. Очевидно, что "Сатану-2" будут также испытывать несколько раз перед официальным вводом в эксплуатацию.
"РФ заявляет, что может испытать свою неудержимую 14-этажную ракету "Сатана-2" до конца года", — отмечает автор британского издания.
Стюард также упомянул разработку ещё одного оружия — беспилотного подводного аппарата "Посейдон", оснащённого ядерной установкой. Его РФ хочет использовать в случае возникновения военного конфликта с западными странами.
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