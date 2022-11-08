Диверсант СБУ совершил самоподрыв при попытке скрыться от силовиков в Бериславе.
Силовые структуры Херсонской области вычислили члена террористической группировки СБУ (Служба безопасности Украины). Информацию о его местонахождении сообщили ранее задержанные пособники. Пытаясь скрыться от силовиков член СБУ совершил самоподрыв.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.