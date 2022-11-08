Диверсант СБУ совершил самоподрыв при попытке скрыться от силовиков в Бериславе

Диверсант СБУ совершил самоподрыв при попытке скрыться от силовиков в Бериславе.

Силовые структуры Херсонской области вычислили члена террористической группировки СБУ (Служба безопасности Украины). Информацию о его местонахождении сообщили ранее задержанные пособники. Пытаясь скрыться от силовиков член СБУ совершил самоподрыв.