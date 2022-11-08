Военный психолог Алексей Захаров объяснил, что польские наёмницы представляют собой опасность из-за непредсказуемого поведения.
По мнению психолога, женщины военные более изощренные и точные противники, чем мужчины. Захаров отметил, что порой женщины действуют фанатичнее. Однако проявление жестокости — это уже личностное.
"Если женщина оказывается в ситуации, при которой у неё возникает агрессия, то агрессия эта будет непредсказуема. Я бы сказал, что она носит более животный характер", — сказал психолок "МК".
По его словам, женщины также более хитрые, когда как мужчины — предсказуемые. Захаров объясняет это тем, что "хитрость" формируется внутри женщины из-за желания выжить и сохранить своё потомство.
Однако есть другая сторона медали. Так, например, физиология женщин не приспособлена для ведения боевых действий. Захаров отметил, что речь идёт о материнском инстинкте, который может помешать в бою.
"Прежде всего это непроизвольная реакция, связанная с защитой живота. Справиться с ней или контролировать в ситуации, связанной с опасностью, представительница слабого пола не может", — заявил Захаров.
Захаров рассказал, что психологически нормальным мужчинам сложно бороться с женщиной. По мнению психолога, им даже тяжело выстрелить в женщину-противника, а уж тем более убить её.
"Поэтому однозначно недооценивать роль женщин в вооруженных конфликтах нельзя", — подытожил Захаров.
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