Sohu: Байден получил четыре плохих новости подряд из РФ, Франции и Германии

Авторы Sohu сообщают, что Джо Байден получил четыре плохих новости подряд из РФ, Франции и Германии.

Администрации действующего президента США пришлось несладко в текущем году. На фоне внутриполитических и экономических проблем Штаты разжигают украинский конфликт и ведут антироссийскую политику. Чего не мог ожидать Байден, так это удара в спину от своих соратников из Германии и Франции.

Первая новость пришла из Парижа. Франция обвинила администрацию США в использовании украинского конфликта с целью разрушить экономику ЕС. Вторая новость, по словам авторов Sohu, пришла из Германии. Канцлер Олаф Шольц поехал в Пекин для укрепления двухстороннего экономического сотрудничества.

"Следующие две новости пришли из Москвы", — отмечает эксперт Sohu.

Положительно развивающиеся отношения между РФ и Ираном уже давно беспокоят США. Недавно в Чечне прошло заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Другой новостью из Москвы стало заявление МИД РФ Сергея Лаврова. Он заявил, что отношения РФ и КНР достигло беспрецедентных высот.

"Получение нескольких плохих новостей подряд не сулит Америке ничего хорошего. Это свидетельствует, что США находятся в кризисе, а их международное влияние падает", — подытожил эксперт из КНР.