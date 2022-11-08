Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полковник Алёхин заявил, что ВС РФ не сдадут Херсон и потреплют ВСУ уже в ноябре
В Оренбурге силовики проводят обыски у замминистра культуры области
Проверка выявила нарушения содержания граждан в СИЗО в ХМАО
Экс-разведчик США Риттер: Россия умным ходом меняет правила игры в СВО Украине
Более 4500 абонентов в Ясиноватой остались без электричества
Чепа: Зеленский намеренно выдвигает РФ невыполнимые условия для переговоров
Музыкант из Германии просит убежище в РФ из-за поддержки СВО
Очевидец раскрыла подробности падения ребенка из окна в Москве: кричала страшно
Минобороны: ДРГ ВСУ пытались действовать на Николаево-Криворожском направлении

Sohu: Байден получил четыре плохих новости подряд из РФ, Франции и Германии

Мир

Авторы Sohu сообщают, что Джо Байден получил четыре плохих новости подряд из РФ, Франции и Германии.

Sohu: Байден получил четыре плохих новости подряд из РФ, Франции и Германии

Администрации действующего президента США пришлось несладко в текущем году. На фоне внутриполитических и экономических проблем Штаты разжигают украинский конфликт и ведут антироссийскую политику. Чего не мог ожидать Байден, так это удара в спину от своих соратников из Германии и Франции.

Первая новость пришла из Парижа. Франция обвинила администрацию США в использовании украинского конфликта с целью разрушить экономику ЕС. Вторая новость, по словам авторов Sohu, пришла из Германии. Канцлер Олаф Шольц поехал в Пекин для укрепления двухстороннего экономического сотрудничества.

"Следующие две новости пришли из Москвы", — отмечает эксперт Sohu.

Положительно развивающиеся отношения между РФ и Ираном уже давно беспокоят США. Недавно в Чечне прошло заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Другой новостью из Москвы стало заявление МИД РФ Сергея Лаврова. Он заявил, что отношения РФ и КНР достигло беспрецедентных высот.

"Получение нескольких плохих новостей подряд не сулит Америке ничего хорошего. Это свидетельствует, что США находятся в кризисе, а их международное влияние падает", — подытожил эксперт из КНР.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Военкор Стешин сообщил, что военные ВС РФ начали заражаться от мышей в зоне СВО

Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.

Военкор Стешин сообщил, что военные ВС РФ начали заражаться от мышей в зоне СВО
Американцы приехали сражаться на стороне РФ: "Мы здесь для борьбы с нацизмом"
Силовые структуры
Американцы приехали сражаться на стороне РФ: "Мы здесь для борьбы с нацизмом"
Силовые структуры
Подоляка: в США и на Украине заговорили о мире, потому что близится разгром ВСУ
Силовые структуры
Военный с позывным "Туман": откинувший две гранаты боец жив и здоров
Любовь Степушова США провалили эксперимент с президентом-самозванцем в Венесуэле Любовь Степушова Сергей Лебедев Голодный октябрь 1917 года превратил Россию в великую страну Сергей Лебедев Александр Артамонов У России есть средства для ответа на информационную атаку Запада Александр Артамонов
Силовые структуры
Военкор Сладков: ситуация в Павловке "не совсем позитивная"
Силовые структуры
Сладков: ситуация в Павловке выступает как реальная аномалия
WarGonzo: ВСУ начали артиллерийскую атаку на село Правдино под Херсоном
Силовые структуры
WarGonzo: ВСУ начали артиллерийскую атаку на село Правдино под Херсоном
Последние материалы
Проверка выявила нарушения содержания граждан в СИЗО в ХМАО
США провалили эксперимент с президентом-самозванцем в Венесуэле
Экс-разведчик США Риттер: Россия умным ходом меняет правила игры в СВО Украине
Более 4500 абонентов в Ясиноватой остались без электричества
Sohu: Байден получил четыре плохих новости подряд из РФ, Франции и Германии
Чепа: Зеленский намеренно выдвигает РФ невыполнимые условия для переговоров
Музыкант из Германии просит убежище в РФ из-за поддержки СВО
Очевидец раскрыла подробности падения ребенка из окна в Москве: кричала страшно
Минобороны: ДРГ ВСУ пытались действовать на Николаево-Криворожском направлении
США уговаривают Индию отказаться от хороших отношений с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников