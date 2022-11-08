Экс-разведчик США Риттер: Россия умным ходом меняет правила игры в СВО Украине

Владимир Путин сообщал о нахождении 80 тысяч мобилизованных в зоне спецоперации на Украине, из которых 50 тысяч пребывают в боевых подразделениях. Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, обучались на полигонах. Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что распределение вновь прибывших военных проходит очень грамотно.

"Новобранцы усилили дивизии, полки и батальоны, которые там уже находились. Это было очень умно", — рассказал эксперт на своём You-tube канале.

Он отметил, что поступившие резервисты будут иметь возможность перенять боевой опыт у сослуживцев, что ускорит их адаптацию. Это усилит русскую армию и укрепит команду.

На полигонах создаются резервные подразделения, которые после завершения подготовительных мероприятий будут развёрнуты в зоне боевых действий. Это окончательно изменит правила игры для России в её пользу, считает эксперт.

"У России есть преимущество по всем направлениям, как военно-стратегическое, так и экономическое", — отметил Риттер.