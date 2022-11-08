Заместитель мэра украинского Днепра Михаил Лысенко обратился в соцсетях к горожанам, которые занимаются сексом в общественных туалетах.
По словам чиновника, в последнее время возникла проблема — в общественных уборных стали регулярно ломаться пеленальные столики. А сотрудники этих заведений "неоднократно слышали крики и вопли".
"В результате 100% экстренных открытий ими неоднократно были визуально зафиксированы акты "дружбы организмами" наших горожан на пеленальных столиках", — заявил Лысенко.
В связи с этим заммэра призвал жителей беречь городское имущество.
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