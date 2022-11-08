Fronda: требования Германии к Польше по поводу мигрантов обрадовали Путина

Германия выдвинула обвинения в адрес Польши по поводу некорректного задержания нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе. По словам заместителя председателя Бундестага Катрин Гёринг-Эккардт, беженцев отправляют обратно, несмотря на индивидуальные обстоятельства. Более того, Варшава отказывает им в медицинской помощи.

Она подчеркнула, что необходимо придерживаться единому закону для всех людей и соблюдать порядок.

"Мигранты имеют право на справедливые процедуры. Это также относится к справедливому размещению в Европе. Это непросто, но мы должны сделать для этого всё", — добавила Гёринг-Эккардт.

В польском издании Fronda убеждены, что нападки Берлина на Варшаву обрадовали президента России Владимира Путина.

"Германия даёт Кремлю очередные поводы для радости", — заявили в публикации.