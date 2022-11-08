Железняк: военное положение и мобилизация на Украине продлят на 90 дней

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что военное положение на Украине может быть продлено ещё на 90 дней, как и мобилизация.

"С высокой долей вероятности продление будет снова на 90 дней: то есть до 20 февраля 2023 года", — сообщил он.

По словам парламентария, необходимые от главы государства Владимира Зеленского документы уже зарегистрированы в ВР.

Ранее предыдущий закон о военном положении на Украине действовал до 21 ноября.