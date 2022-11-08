Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что военное положение на Украине может быть продлено ещё на 90 дней, как и мобилизация.
"С высокой долей вероятности продление будет снова на 90 дней: то есть до 20 февраля 2023 года", — сообщил он.
По словам парламентария, необходимые от главы государства Владимира Зеленского документы уже зарегистрированы в ВР.
Ранее предыдущий закон о военном положении на Украине действовал до 21 ноября.
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