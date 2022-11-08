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Polskie Radio: поляки верят в необходимость забора на границе с Калининградом

Мир

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на границе с Калининградской областью начинается строительство временного заграждения. Около 64 процентов поляков поддержали идею Варшавы, 22,8 процента опрошенных выступили против.

Польский аналитик Ежи Мосонь считает, что на фоне украинского конфликта многие европейцы ощущают угрозу со стороны России, поэтому границу с Калининградом необходимо взять под более жёсткий контроль.

"Никто не хочет иметь дело с какой-либо провокацией на польско-российской границе", — заявил Мосонь в беседе с Polskie Radio.

 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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