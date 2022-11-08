Политолог Марков: Путина могут убить или оскорбить на саммите G20

Политолог и дипломат Сергей Марков оценил вероятность покушения на президента РФ Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки".

"Вероятность попытки покушения очень высока… Это связано с тем, что Путина очень сильно демонизировали, сделали виновником всего этого кризиса", — сказал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам Маркова, Запад доказал свою готовность к совершению терактов подрывом "Северных потоков". Кроме того, лидеры западных стран поддерживают и спонсируют террористический киевский режим, закрывают глаза на обстрелы Запорожской АЭС и разработку Киевом грязной бомбы.

Если Путин отправится на саммит G20, то там на него могут совершить покушение американские или британские спецслужбы, считает Марков. Он выразил уверенность, что покушение на российского лидера уже обсуждается среди западных элит. Если им удастся реализовать свой замысел, то исполняющим обязанности президента РФ станет нынешний премьер-министр Михаил Мишустин. США смогут договориться с ним, и тогда в России начнутся проблемы, отметил политолог.

Также он не исключил, что на саммите Путина могут оскорбить или поставить в неприятную ситуацию.

"Отказ пожимать руку — это ерунда. Они придумают что-то более оскорбительное. Условно говоря "случайно” могут толкнуть, чтобы он упал, а СМИ снимали президента России в неудобном положении", — сказал Марков.