По словам замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко, Москва не собирается выдвигать Киеву какие-то предварительные условия для переговоров.
Однако Россия по-прежнему открыта для продолжения переговорного процесса, который прервался отнюдь не по её инициативе, добавил министр.
"Украина приняла закон, который запрещает ей вести мирные переговоры с Россией. Это их выбор. Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине", — сказал Руденко в разговоре с журналистами.
Министр добавил, что никаких предварительных условий для переговоров с российской стороны для Киева не будет, кроме одного пожелания — "чтобы Украина проявила добрую волю".
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