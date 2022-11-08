Офис Зеленского: президент Украины планирует поучаствовать в саммите G20

Украинский президент Владимир Зеленский намерен присоединиться к работе саммита "Большой двадцатки", который пройдёт на Бали. Об этом сообщили в его Офисе.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, все подробности участия главы Украины в мероприятии уточняются.

"В каком-то формате, конечно, Зеленский поучаствует в саммите G20", — приводит его комментарий украинское издание "Суспiльне".

Ранее президент Украины заявил, что не поедет на саммит "Большой двадцатки", если там будет присутствовать российский лидер Владимир Путин. При этом руководитель РФ ещё не озвучил решение об участии в заседании.

Как пояснил депутат Госдумы Михаил Шеремет, Зеленский боится лично встретиться с Путиным в ходе саммита G20. Парламентарий считает, что украинский президент демонстрирует трусость и "даёт заднюю", отказываясь от посещения мероприятия.