Политолог Сергей Марков уверен, что политика США в отношении России не изменится, даже если республиканцы одержат победу в Палату Представителей и в Сенат.
Он напомнил, что при президенте-республиканце Дональде Трампе отношения России и США только ухудшились.
"Бить Россию это двухпартийный консенсус. Республиканцы голосуют так же, как и демократы, по украинскому кризису", — написал Марков в своём микроблоге.
Политолог подчеркнул, что США не несут потерь от вооружённого конфликта, так как все тяготы ложатся на Украину и Европу.
"США хотят в будущем вступить в борьбу с Китаем, имея Россию под своим контролем или ослабленной, а не Россию сильного союзника Китая", — выразил свою точку зрения политический деятель.
Марков призвал оставить надежды на то, что США прекратят "гибридную войну" против России.
Ранее Сергей Марков заявил, что новости о "катастрофе" в Павловке являются фейком.
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