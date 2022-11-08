Марков о победе республиканцев в США: Бить Россию это двухпартийный консенсус

Политолог Сергей Марков уверен, что политика США в отношении России не изменится, даже если республиканцы одержат победу в Палату Представителей и в Сенат.

Он напомнил, что при президенте-республиканце Дональде Трампе отношения России и США только ухудшились.

"Бить Россию это двухпартийный консенсус. Республиканцы голосуют так же, как и демократы, по украинскому кризису", — написал Марков в своём микроблоге.

Политолог подчеркнул, что США не несут потерь от вооружённого конфликта, так как все тяготы ложатся на Украину и Европу.

"США хотят в будущем вступить в борьбу с Китаем, имея Россию под своим контролем или ослабленной, а не Россию сильного союзника Китая", — выразил свою точку зрения политический деятель.

Марков призвал оставить надежды на то, что США прекратят "гибридную войну" против России.

Ранее Сергей Марков заявил, что новости о "катастрофе" в Павловке являются фейком.