МИД Турции: существуют препятствия для экспорта российской агропродукции

Для полноценного экспорта российской агропродукции ещё имеются ряд препятствий, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Сейчас над данным вопросом работает Антонио Гутерреш, Генеральный секретарь ООН.

Как сообщил Чавушоглу, экспорт российского зерна и удобрений станет возможен после того как будут устранены все имеющиеся препятствия.

Генеральный секретарь ведёт переговоры об устранении препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

Подписанная 22 июля "зерновая" сделка подразумевала не только вывоз зерна с территории Украины, но и снятия ограничений с РФ на поставку агропродукции.

Представитель Турции заверил, что сейчас проводится координационная работа, и разрабатываются шаги, которые оправдают ожидания Кремля.