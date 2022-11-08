Новосёлов: Зеленский боится личной встречи с Путиным в ходе саммита G20 на Бали

Президент Украины Владимир Зеленский боится личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", который пройдёт на Бали. Такое мнение выразил публицист Иван Новосёлов.

В материале для Телеканала "360" он отметил, что власти Индонезии пригласили на саммит и Путина, и Зеленского. При этом публицист напомнил, что Украина не является членом G20. В этом году её позвали на мероприятие организации после "западного пиара", убеждён Новосёлов.

Он подчеркнул: если Зеленский не приедет на саммит G20, этого никто не заметит.

"Конечно, ему не хочется упускать возможность поклянчить ещё денег и оружия, но поскольку он боится лично столкнуться с Путиным, решение за ним", — указал публицист.

По его словам, встреча "Большой двадцатки" на Бали, скорее всего, не окажет существенного влияния на украинский конфликт, ведь на саммите будут обсуждаться другие мировые проблемы.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Зеленский "даёт заднюю" и проявляет трусость, отказываясь от участия в работе саммита G20.