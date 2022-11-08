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Ищенко проинформировал, почему РФ вернулась к зерновой сделке: исправила ошибку

Мир

Неделю назад Министерство обороны РФ объявило о возобновлении зерновой сделки после письма Киева с гарантиями, согласно которого Украина обязуется не использовать гумкоридор и свои порты для боевых действий против Москвы. Политический обозреватель Ростислав Ищенко объяснил, почему Россия пошла на такой шаг.

Ищенко проинформировал, почему РФ вернулась к зерновой сделке: исправила ошибку

"Понятно, что Украина будет (нападать — Прим. ред). И я, и вы на её месте стали точно также бы поступать. В...* идёт, почему не использовать все возможности? Я думаю, что это просто первый случай на моей памяти, первый случай в истории СВО, когда допущенную ошибку Россия исправляет практически моментально", — говорит Ищенко в беседе с изданием "Военное дело".

С его слов, Соединённые Штаты и Европа заявили, что Россия вышла из зерновой сделки, а не приостановили её. К тому же Запад обрушился на Москву в обвинениях использования РФ продовольствия как оружия и море голодом детей Африки. Ищенко резюмировал, что Москва хотела испугать Европу, приостановив зерновую сделку, но расчёт не удался, и ситуацию быстро исправили.

*По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
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