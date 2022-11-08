Публикацию президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети, где он поздравил с победой на выборах в кнессет лидера израильской партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, раскритиковали пользователи.
Они посчитали, что её цель — заручиться большей поддержкой Киева от Израиля.
Один из комментаторов призвал Зеленского перестать врать и признать, что он потребовал отправить оружие.
Другой предположил, что Киев сможет теперь воровать израильские деньги, добавив, что у амариканцев украдено уже достаточно.
Третий пользователь предложил Зеленскому подумать над тем, чтобы отправить в качестве посла в Израиль Андрея Мельника, который сейчас якобы свободен.
"Сомневаюсь, что евреи будут рады главе нацистов", — заключил четвёртый комментатор.
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