Пользователи Сети увидели скрытый намёк в обращении Зеленского к Нетаньяху

Публикацию президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети, где он поздравил с победой на выборах в кнессет лидера израильской партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, раскритиковали пользователи.

Они посчитали, что её цель — заручиться большей поддержкой Киева от Израиля.

Один из комментаторов призвал Зеленского перестать врать и признать, что он потребовал отправить оружие.

Другой предположил, что Киев сможет теперь воровать израильские деньги, добавив, что у амариканцев украдено уже достаточно.

Третий пользователь предложил Зеленскому подумать над тем, чтобы отправить в качестве посла в Израиль Андрея Мельника, который сейчас якобы свободен.

"Сомневаюсь, что евреи будут рады главе нацистов", — заключил четвёртый комментатор.