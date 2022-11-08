WSJ: чиновники США хотят забрать у России арктические владения

Американские эксперты часто выступают с идеями, которые здоровыми не назовёшь. Вопрос доминирования Америки волнует всех всё больше, поэтому в ход идут самые экзотические предложения. Из последних — призыв забрать у России арктические владения, в частности, остров Врангеля.

Статья советника заместителя министра финансов США по международным делам Томаса Дэнса по сути своей достаточно безграмотна, но показательна в плане умонастроений. Согласно автору, остров в 1924 году "захватила ленинская канонерская лодка "Красный Октябрь", а так это земля… американцев".

В своём материале для The Wall Street Journal Дэнс отмечает, что остров величайших природных чудес примерно в восьми часовых поясах к востоку от Москвы должен принадлежать США.

Он отметил, что Россия якобы удерживает территории США по ленинскому приказу аж с конца 1924 года (Ленин умер в январе, но кого это волнует?) и это первый случай в истории, когда американцы отдали свои земли из-за страха перед грубой силой.

То есть век назад большевики-ленинцы на канонерской лодке "Красный Октябрь" захватили острова у американских поселенцев, которые попали в плен и провели в нём много лет. Во времена Сталина остров якобы стал местом пыток и плена диссидентов, в числе которых был шведский дипломат Рауль Валленберг, убеждён Дэнс.

Россия с годами "пошла ещё дальше в своём империализме и выстроила базу, с которой Путин может бросить вызов американскому суверенитету", — продолжает развивать тему автор. В прошлом месяце ВВС США зафиксировали возле Аляски российские бомбардировщики, и в этой демонстрации силы остров Врангеля играет стратегическую роль.

Что касается его открытия, то первыми на острове появились капитан Таможенной службы США Кэлвин Хупер и его команда, которые подчинялись министерству финансов, а позднее вошли в состав береговой охраны. Россия тогда никаких претензий по этому поводу не имела, но 20 августа 1924 года на остров прибыла советская канонерская лодка "Красный Октябрь" с пехотной ротой Красной Армии. Судно взяло в плен 14 американских поселенцев и отвезло их во Владивосток. В итоге остров остался у России, сетует автор.

В основном все страдания американцев по поводу Врангеля — куска земли размером примерно со штаты Делавэр и Род-Айленд вместе взятых — сводятся к нефти.

Впрочем, там есть:

колонии белых медведей,

лежбища тихоокеанских моржей,

более 400 видов растений,

100 видов перелётных птиц.

Но полезные ископаемые — это главное. Те места, где есть нефть, обязаны принадлежать США — вот такая незамысловатая логика.

Как пишет Дэнс, Джо Байден три десятка лет назад руководил в сенатском комитете прениями по международным отношениям, в ходе которых сенатор Фрэнк Мурковски заявил, что голосование в пользу договора о границе между США и Россией от 1991 года никоим образом не повредит потенциальным притязаниям США на острова. А сенатор Джесси Хелмс публично выразил сомнение в том, что Госдепартамент воспользуется возможностью заявить о претензиях США на пять островов, которые американцы отдали сто лет назад.

По мнению Дэнса, лучшего момента выкатить России претензии на остров Врангеля, чем 2022 год, и придумать нельзя.

Впрочем, в Госдуме уже заявили: США вместо того чтобы мечтать заполучить российские земли (в частности, остров Врангеля), лучше бы подумали над тем, как им не потерять Аляску…