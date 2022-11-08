Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек на прошлой неделе женился на беженке с Украины. Её он приютил в рамках программы помощи, сообщает чешский таблоид.
По данным издания, свадьбу 43-летний Овчачек сыграл в пятницу, а в настоящее время пара проводит медовый месяц в Чехии.
Мужчина познакомился со своей избранницей, когда предложил ей и её сыну-дошкольнику убежище после начала военных действий на Украине.
В статье отмечается, что сошлась пара ещё весной. Свадьба, на которой присутствовали только близкие и родственники, проходила в костёле.
Ранее сообщалось, что молодой британец женился на беженке с Украины, которая почти на 10 лет старше его.
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