Пресс-секретарь президента Чехии женился на беженке с Украины

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек на прошлой неделе женился на беженке с Украины. Её он приютил в рамках программы помощи, сообщает чешский таблоид.

По данным издания, свадьбу 43-летний Овчачек сыграл в пятницу, а в настоящее время пара проводит медовый месяц в Чехии.

Мужчина познакомился со своей избранницей, когда предложил ей и её сыну-дошкольнику убежище после начала военных действий на Украине.

В статье отмечается, что сошлась пара ещё весной. Свадьба, на которой присутствовали только близкие и родственники, проходила в костёле.

Ранее сообщалось, что молодой британец женился на беженке с Украины, которая почти на 10 лет старше его.