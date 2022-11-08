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Экс-дипломат США: РФ и Украина могут заключить перемирие на зимний период

Мир

Перемирие между Москвой и Киевом может быть заключено на зимний период, поскольку это будет отвечать военным целям обеих сторон. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Майкл Киммейдж.

Он считает, что Россия и Украина в настоящее время очень далеки от соглашения об условиях будущего мира.

От новых территорий российская сторона вряд ли откажется, так же как и украинская от заявленной цели по возвращению к границам даже не до февраля 2022 года, а до 2014 года, заметил экс-дипломат.

Поэтому гораздо выше вероятность заключения Москвой и Киевом зимнего перемирия, которое может помочь Украине пережить зиму, а российским военным — перегруппироваться, заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ и назвал пять условий для их начала.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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