Готовя снос памятников российской императрице Екатерине Второй и русскому полководцу Александру Суворову, украинцы уверенно движутся вперёд на пути диктатуры. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат считает, что страной управляют Швондер и шариковы.
В своём Telegram-канале Захарова написала, что царицу закрыли щитами, чтобы она не видела позора Одессы.
Также она напомнила историю с первым сносом памятника, который появился в 1900 году.
По её словам, киевские власти делают сейчас (уже давно) так, чтобы в Одессе не осталось ничего европейского.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.