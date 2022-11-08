Захарова: на Украине воцарился Швондер, управляющий шариковыми

Готовя снос памятников российской императрице Екатерине Второй и русскому полководцу Александру Суворову, украинцы уверенно движутся вперёд на пути диктатуры. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат считает, что страной управляют Швондер и шариковы.

В своём Telegram-канале Захарова написала, что царицу закрыли щитами, чтобы она не видела позора Одессы.

Также она напомнила историю с первым сносом памятника, который появился в 1900 году.

По её словам, киевские власти делают сейчас (уже давно) так, чтобы в Одессе не осталось ничего европейского.