Захарова: в выборы в американский конгресс вмешивается не РФ, а Дональд Трамп

В выборный процесс на территории США вмешивается не Россия, а бывший американский президент Дональд Трамп. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире программы "Прямой контакт" ведущий задал дипломату шуточный вопрос о том, вмешалась ли уже Россия в выборы в Конгресс США. По словам Захаровой, в западных СМИ "по классике" начали появляться сообщения о влиянии РФ на политические события в Штатах.

"Нарушая привычный ход жизни, в выборы вмешивается не Россия, а Трамп", — подчеркнула официальный представитель МИД.

Кроме того, она назвала выборы в конгресс "внутриполитической историей". В связи с этим Захарова призвала Вашингтон обратить внимание на темы, волнующие американское общество, представителей демократической и республиканской партий. Как отметила дипломат, США должны перестать постоянно указывать на якобы существующий внешний фактор в виде РФ.

Ранее стало известно, что Трамп собирается выступить с "очень важным" объявлением во Флориде 15 ноября. При этом он не уточнил, каким проблемам будет посвящена его речь.