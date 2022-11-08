Кива: Зеленскому приказали начать переговоры, и он забыл про "границы 1991" года

После приезда советника президента США на Украину риторика Владимира Зеленского резко изменилась: сейчас он вновь хочет переговоров, отметил Илья Кива.

Бывший украинский парламентарий напомнил, что ещё недавно президент Украины законом запретил договариваться с Россией, а сейчас просит мировое сообщество заставить Кремль сесть за стол переговоров. Экс-депутат Верховной Рады обратил внимание, что больше Зеленский не требует восстановления "границ 1991" года, а просит лишь "уважать устав ООН".

"Ещё одно подтверждение: на кого работает и кому служит Зеленский. Сказали развязать войну — сделал, сказали сесть за стол переговоров — выполняет", — написал Кива в своём Telegram-канале.

Он предположил, что если западные партнёры попросят украинского президента застрелиться, он с готовностью выполнит и это.

Ранее эксперты американского Института изучения войны сообщили, что российские подразделения взяли под контроль Белогоровку.